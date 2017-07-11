أشار باحثون إلى أنه إذا كان طفلك ذكيا، ولديه حاصل مقياس ذكاء (IQ) أعلى، فإن ذلك يبشر بأنه سيكون أطول عمرا من الأطفال الذين يسجلون معدل ذكاء منخفضا.

فقد أظهرت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع معدل الذكاء في مرحلة الطفولة يرتبط بانخفاض المخاطر الرئيسية المسببة للوفاة، بما في ذلك #أمراض_القلب والسكتة الدماغية والسرطان المرتبط بالتدخين وأمراض الجهاز التنفسي والخرف، وفقا لما نشره موقع «بولد سكاي». وعلاوة على ذلك، وفقا لما ذكره الباحثون، فإن نمط الحياة، وخاصة التدخين، يمكن أن يكون عنصرا مهما في تأثير الذكاء على معدلات الوفاة.

يقول دانيال فالكستدت، أستاذ مساعد في معهد كارولينسكا في #السويد «إن الدراسة تؤكد أن نتائج اختبارات الذكاء في مرحلة الطفولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالوفيات اللاحقة. والأهم من ذلك هو أن معدل الذكاء في مرحلة الطفولة يرتبط ارتباطا وثيقا بأسباب الوفاة، التي تعتمد على عوامل الخطر المعروفة بالفعل».

ويضيف فالكستدت «إن التدخين يمكن أن يكون ذا أهمية خاصة هنا، ويبقى أن نعرف ما إذا كان مؤشر الذكاء يشير إلى شيء أعمق، أو ربما يكون هناك ارتباط بالجينات فيما يتعلق بطول العمر».