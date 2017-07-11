دمر حريق مبنى في سوق كامدن لوك الشهير في شمال شرق لندن لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلنت الشرطة.

وشاركت عشر سيارات اطفاء وسبعون رجلا ومروحية في إخماد النيران في السوق التي يرتادها سكان لندن والسياح في عطلة نهاية الاسبوع.

أبلغ فريق الاطفاء بالحريق عند الساعة 23.27 (22.57 ت غ) الاحد الماضي، وسيطروا على الحريق أي بعد ثلاث ساعات من اندلاعه.

وقالت الشرطة اللندنية انه لم يصب أحد في الحريق، وأنها تحقق في أسبابه.

ودمرت النيران حوالي ثلث المبنى المؤلف من ثلاث طبقات ومن سقفه، علما انه يضم عدة شركات. ولم تمتد النيران إلى مبان أخرى.

وقال جوان رايبس (24 عاما) الذي كان في المكان ان «الحريق كان ينتشر بسرعة. كان الناس يراقبون (ما يحدث)، لكننا كنا نخشى انفجار المبنى في أي وقت لأن هناك العديد من المطاعم التي تضم مطابخ».

وفي العام 2008 شهد سوق كامدن حريقا كبيرا ما استدعى إقفاله على مدى أشهر، وفي العام 2014 أدى حريق آخر إلى إجلاء 600 شخص.

أنشئ سوق كامدن لوك في موقع منطقة كانت سابقا مستودعات صناعية، ويشتهر أساسا ببيع الأغراض الحرفية والملابس والمجوهرات والكتب والمأكولات.