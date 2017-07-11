حققت أغنية بالإسبانية تعتبر ظاهرة في عالم الموسيقى مليارات المشاهدات في فترة قياسية، هذه الأغنية يتحرك عداد مشاهداتها في يوتيوب بسرعة مقتربة من تحطيم الرقم القياسي للمشاهدات الذي حققته الأغنية الكورية الجنوبية غانغنام ستايل.

الأغنية التي أطلقها البورتوريكي لويس فونسي ومغني الراب دادي يانكي في مطلع العام، حصدت أكثر من ملياري مشاهدة على يوتيوب، كما أنها استطاعت أن تحتل قائمة بيلبورد لأفضل مئة أغنية.

كلمة «ديسباسيتو» التي تعني «ببطء» دخلت إلى عقول الملايين صغارا وكبارا، حتى ان مشاهير كثرا رددوا كلماتها، فيما اكتفى البعض بالرقص على ألحانها أو مجاراتها بلغات متعددة.

وساهم نجاح الأغنية في إنعاش اقتصاد مدينة بورتوريكو وزيادة عدد السياح بنسبة 45%.

اكسبت أنغامها المفعمة بالحيوية والحركة ديسباسيتو نجاحا عالميا للأغاني الإسبانية، حتى إنها تفوقت على أغنية ماكرينا التي أطلقت قبل ثلاثة وعشرين عاما.