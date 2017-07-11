ساهم جهاز منزلي ذكي في الإيقاع بمجرم قتل شخصًا في المكسيك، وعاد إلى المنزل لينشب بينه وبين صديقته شجار أدى في النهاية إلى تدخل الجهاز الذكي والتبليغ عن المجرم.



وقتل المكسيكي إدواردو بوروس أحد الأشخاص، وتسبب شجار مع صديقته عقب الجريمة في التقاط الجهاز الذكي أمرًا للاتصال بالشرطة عن طريق الصدفة ودون تخطيط مسبق لذلك.



وذكر موقع "إنجاد جيت" التقني أن التحقيقات كشفت أن الجهاز استمع لسؤال مِن إدواردو وجهه لصديقته قائلًا: "هل اتصلت بالشرطة؟" وتعامل معه على أنه أمر للاتصال الفوري بالشرطة وهو ما نفذه الجهاز بالفعل.



وسارعت قوات الشرطة على الفور إلى مكان الواقعة وتم القبض على بوروس بتهمة القتل وحيازة الأسلحة النارية.



وأشارت السلطات إلى أن الجهاز الذكي أنقذ حياة الفتاة صديقة بوروس وأختها اللتين تواجدتا في المنزل ذاته.