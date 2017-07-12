اخترع مهندس سعودي شاب، مظلة مكيفة تخفف من آثار الحرارة الشديدة والإجهاد النفسي والبدني؛ كي يستفيد منها الحجاج، فيما تكفلت شركة بإنتاج الاختراع وتسويقه قبل بداية موسم الحج.

وأوضح المهندس المخترع محمد صائغ، حسبما نقلت صحيفة “البلاد”، أن المظلة المكيفة التي أطلق عليها اسم “مظلة مكة”، تزن حوالى 610 جرامات فقط، وسهلة الاستخدام، وتملك مروحة تعمل بسرعتين، كما يتم بسهولة توصيلها بأي عبوة مثبتة في المظلة، مع وجود مضخة يدوية لدفع الماء إلى الرشاشات.

وأشار إلى أن المظلة تعمل لثماني ساعات متواصلة وبالبطاريات العادية، وتتميز بقدراتها العالية على الاقتصاد في استهلاك المياه، ما يجعلها خياراً مثالياً للحجاج والعاملين في موسم الحج.

يذكر أن مواطناً كان قد توصل العام الماضي إلى اختراع مشابه وهو عبارة عن مظلة ذكية مزودة بمروحة ونظامGPS؛ لمساعدة الحاج على الوصول إلى وجهته، بالإضافة إلى شاحن للجوال.