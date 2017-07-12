أطلق رجل النار على زوجته، مما أدى إلى وفاتها فورا بمنزلهما قرب نيودلهي في الهند، بعد شجار بين الاثنين بسبب تأخر الزوجة في تقديم وجبة العشاء.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فأن أشوك كومار، وصل إلى منزله ثملا، مساء السبت، وطلب وجبة العشاء من زوجته سونينا، التي رفضت تحضير الوجبة فورا، مما تسبب بشجار بين الاثنين انتهى بمقتل الزوجة.

وتم نقل سونينا إلى المستشفى بعدما أطلق كومار النار عليها، لكنها توفيت قبل الوصول.

وقال الابن الأكبر ، أن والده وصل المنزل ثملا، وهدد والدته بمسدس إن لم تصنع له العشاء فورا، قبل أن يطلق النار عليها ويصيبها في الرأس.