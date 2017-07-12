أعلنت شركة (C-trip) الصينية الرائدة في مجال السياحة، قائمة بأكثر الشعوب إنفاقا على السياحة في العالم خلال العام الماضي.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، احتل السيّاح الصينيون المرتبة الأولى على المستوى العالمي، خلال 2016، من حيث الإنفاق في أثناء جولاتهم السياحية.

وقالت الشركة إن حجم الإنفاق السياحي الصيني خلال العام الماضي، بلغ خُمس الإنفاق العالمي، حيث وصلت قيمة الأموال في رحلاتهم، إلى نحو 261 مليار دولار، أي ما يعادل 21% من إجمالي الإنفاق العالمي في هذا المجال.

وأضافت الشركة أن شهدت الأعوام الـ 12 الأخيرة زيادة في نسبة السياح الصينيين الذين يمضون إجازاتهم خارج حدود البلاد، وتزداد النسبة بما معدله 10% سنويا.

ويذكر أن نظّمت شركات الملاحة الجوية الصينية خلال العام الماضي رحلات إضافية إلى 260 مطارا دوليا، بهدف نقل السياح، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، مما حفز الطلب.

وتشير الأرقام الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017 إلى أن إيرادات السياحة ساعدت، خلال العام الماضي، في تحفيز الاقتصاد الصيني بأكثر من 7.6 تريليون دولار، ووفرت نحو 292 مليون وظيفة، بما يساوي وظيفة واحدة من بين كل 10 وظائف في جميع أنحاء العالم.