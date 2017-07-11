وجهت النيابة العامة في دبي لصحافي بريطاني مقيم في الإمارة ويعمل في صحيفة إماراتية تهمة قتل زوجته بمطرقة خلال شجار بينهما، بحسب ما أفاد مساء الاثنين المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب في تغريدات على حسابه في "تويتر" إن فرانسيس ماثيو الموقوف أُحيل على النيابة بعدما أقر بقتل زوجته إنما عن طريق الخطأ خلال شجار اندلع بسبب خلافات زوجية، وان السلطات تقوم حاليا بمراجعة القضية والتحدث إلى شهود.

وأوضح المكتب الإعلامي أن شرطة دبي تلقت الثلاثاء الماضي اتصالا من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما في منطقة جميرا، إلا أن التقارير التي أظهرت وفاتها جراء ضربة قوية تلقتها على رأسها أثارت الشبهات حول الزوج.

وأثناء التحقيق معه، اقر ماثيو الذي يعمل في صحيفة "غلف نيوز" الناطقة بالإنكليزية بمهاجمة زوجته وإلقاء مطرقة في اتجاهها، لكنه قال انه لم يكن يقصد قتلها.

ويواجه الصحافي البريطاني عقوبة السجن من سنة على الأقل في حال دين بالقتل غير العمدي، إلى المؤبد إذا دين بالقتل عمدا، بحسب أحكام قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقيم في دبي اكثر من مليوني اجنبي يعملون في قطاعات مختلفة.