قضت محكمة هولندية، بتعويض طالبتين مسلمتين في إحدى مدارس مدينة لاهاي بنحو 10 آلاف يورو؛ لتنظيم إدارة مدرستهما فعالية التقاط الصور الجماعية للفصول الدراسية، خلال عطلة عيد الأضحى العام الماضي.



وحسب وكالة أنباء "الأناضول"، طالبت المحكمة إدارة مدرسة "ماريا مونتسوري" الابتدائية بدفع غرامة قدرها 5000 يورو لكل طالبة من الطالبتين المتضررتين؛ لاستبعادهما من الصورة الجماعية الخاصة بصفهما الدراسي؛ إثر تنظيم تلك الفعالية خلال احتفال الطالبات بعيد الأضحى في سبتمبر الماضي.



وبررت المحكمة قرارها بأن عيد الأضحى واحد من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، وتنظيم فعالية خلال تلك المناسبة الدينية، وفي ظل غياب الطلاب المسلمين، يُعَد "تفرقة عنصرية بين الطلاب".



ويحصل الطلاب المسلمون بشكل رسمي على عطلات خلال مناسبتهم الدينية (عيديْ الفطر والأضحى)؛ بحسب لوائح المؤسسات التعليمية الهولندية.



تجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت دفاع المدرسة الذي حاول تبرير الواقعة بالقول: إن "إدارة المدرسة كانت ستنظّم يوماً بديلاً للطلاب المتغيبين".