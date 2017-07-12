اشتكى مصري رفض طليقته رؤية طفلته الرضيعة، في حين تصرّ على الحصول على كل حقوقها بشكل مبالغ فيه، ومنها حكم محكمة يلزمه بتوفير 13 لتر لبن يومياً لطفلته، مؤكداً أن زوجته السابقة تنتقم منه؛ بسبب الخلافات.



ونقل موقع صحيفة "اليوم السابع" عن الزوج السابق "ن. ك." أن طليقته أقامت دعوى أجر رضاعة، وألزمته محكمة الأسرة في مدينة نصر بتوفير 390 لتر لبن شهرياً لرضيعته، بما يعادل 13 لتراً في اليوم، وهذا يفوق قدراته المالية.



والطريف أن المطلق يعلن أن زوجته تُرضع طفلته طبيعياً، وليست في حاجة لشراء ألبان، وأنه قدّم للمحكمة ما يفيد بدخله المحدود ومحاولات كيد زوجته له، ورفضها رؤيته ابنته الصغيرة، وإصرارها على حرمانه منها.