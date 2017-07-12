قال اختصاصي الطب الرياضي الألماني ماركوس شميت إن التغذية الصحيحة تساعد على تجاوز الرحلات الطويلة بالسيارة.



وأوضح شميت أنه ينبغي خلال الرحلات الطويلة شرب كميات كافية من السوائل، لا تقل عن لترين خلال ست ساعات. ومن الأفضل شرب الماء والشاي وعصير التفاح.



في حين ينبغي الابتعاد عن القهوة والمشروبات المحلاة بالسكر، فعلى الرغم من أن القهوة تساعد على الانتباه، إلا أن تأثيرها لا يدوم طويلاً، كما أن المرء يشعر بعدها بالتعب بشكل أكبر.



وينطبق ذلك أيضاً على المشروبات المحلاة بالسكر، فهي تعمل على رفع مستوى السكر بالدم لفترة وجيزة، ولكنه ينخفض بعد ذلك بشدة.



على العكس من هذا تساعد السكريات الموجودة في الفواكه والخضروات في الحفاظ على مستوى السكر عند مستوى ثابت.



ومن جانبه، أكد المركز الاتحادي للتغذية على أهمية الانتباه إلى التغذية السليمة عند اصطحاب أطفال في السيارة، موضحاً أن شطائر خبز الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات كالتفاح والطماطم والموز تعتبر مثالية للأطفال.