أظهر مقطع فيديو صادم، نشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، رجلاً وهو يتشبث بالمرآة الخارجية لحافلة كانت تسير بسرعة 30 ملياً في الساعة على أحد الطرقات السريعة.



وقد بدا الشاب سعيداً بهذه التجربة على الرغم من الخطر الواضح، في حين استمر السائق بقيادة الحافلة بسرعة رغم معرفته بتعلق الشاب بالمرآة.



وتقول الشرطة التي تحقق في الحادث، إنها ألقت القبض على رجلين لهما علاقة بالواقعة، ولكنها لم تكشف عن هويتهما بعد. وليس من الواضح ما إذا كان سائق الحافلة مشتركاً في هذه المغامرة الخطيرة.



وانقسم شهود العيان إلى قسمين حول سبب تعلق الرجل في مرآة الحافلة، حيث قال الفريق الأول بأن الرجل كان لصاً نجح السائق في طرده من الحافلة قبل إنطلاقها، بينما قال الفريق الثاني، بأن الرجل رفض دفع الأجرة وقرر ركوب الحافلة على طريقته بالمجان.



من الجدير بالذكر بأن الحادث وقع على طريق سريع في مدينة كالي، بمقاطعة ديل كاكوا غربي كولومبيا، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.