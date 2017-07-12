من المقرر أن يمضي مجموعة من طلاب الجامعة الصينيين مدة 200 يوم داخل كبسولة فولاذية في إحدى ضواحي العاصمة بكين، وذلك لخوض تجربة تحاكي تجربة رواد الفضاء.



وقد جاءت هذه التجربة كجزء من مشروع يهدف إلى خلق نظام بيئي يتسم بالاكتفاء الذاتي، يوفر كل ما يحتاجه البشر للبقاء على قيد الحياة.



وكان أربعة من كلية بكين للملاحة الجوية والفضائية قد دخلوا إلى الكبسولة يوم الأحد الماضي، ومن المزمع أن يبقوا داخل الكبسولة 200 يوم.



وعبّر الطلاب الأربعة عن سعادتهم لخوض هذه التجربة، وقالوا إنهم مستعدون للبقاء داخلها طوال تلك المدة، ما دام ذلك سيؤهلهم ليصبحوا رواد فضاء.



وقال ليو هونغ، وهو أستاذ بجامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية والمهندس الرئيسى للمشروع، إن كل ما يحتاجه الانسان للبقاء على قيد تم حسابه بعناية في التجربة.



وأضاف الدكتور ليو: "لقد أجرينا هذه التجربة على الحيوانات وقمنا برصد تأثيراتها عليها. والآن نريد أن نرى مدى تأثيرها على البشر".



ويذكر بأن الرئيس الصيني يريد لبلاده أن تصبح قوة عالمية في مجال استكشاف الفضاء، وقد بدأ العمل بالإعداد لإرسال أول مسبار فضائي إلى الجانب المظلم من القمر بحلول 2018، بالإضافة إلى خطة طويلة الأمد تهدف إلى إنزال رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2036، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.