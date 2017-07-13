احتفلت كوريا الشمالية بإطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي تم تطويره حديثا، والذي يقول بعض الخبراء إنه يمتلك القدرة على الوصول إلى ألاسكا وشمال غرب المحيط الهادئ.

ووصفت وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الشمالية بأن هذا الاحتفال فرح كبير للزعيم كيم جونغ أون وللمسؤولين في الحزب. ويذكر أن الوفد المرافق لكيم وكبار رجال الجيش تعاونوا مع علماء الدفاع الوطني في البلاد الذين ساهموا بدورهم في إطلاق الصاروخ.



وضم الاحتفال الأغاني الوطنية والرقص الشعبي وأشاد كل الفنانين بقيادة كيم جونغ أون، وأوضحت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن أداء الرئيس يظهر أنه يكرس نفسه لإنجاز القضية العظيمة للرئيس كيم إيل سونغ، (مؤسس كوريا الشمالية) من خلال “بناء قوة نووية”.



وذكرت الخدمة الإخبارية أن صور كيم جونغ أون المنشورة في الحفل استقبلت بالتصفيق الحاد من الجمهور، لكن الجمهور صفقوا بشغف أكبر عند أداء الأغنية الأخيرة للحفل وهي “المجد للجنرال كيم جونغ أون”.

وأكدت كوريا الشمالية أنه تم إطلاق الصاروخ البالستي، الأسبوع الماضي، معلنة أن “هواسونغ-14” وصل إلى ارتفاع 1731 ميلا وبعد 600 ميل. وكان هذا الصاروخ الحادي عشر الذي أطلقته كوريا الشمالية هذا العام.