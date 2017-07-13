اقدم شرطي أميركي على ضرب امرأة إفريقية بطريقة وحشية داخل متجر تكساكو للأغذية الواقع في مقاطعة ديكالب في ولاية جورجيا الأميركية.

وزعم الشرطي الذي تم إيقافه عن العمل بعد انتشار شريط فيديو مصور يظهره وهو يضرب المرأة وسط دعوات شهود العيان لها بالكف عن المقاومة، يزعم أن السيدة كانت تتسول بداخل المتجر وأنه حاول منعها مرارا وتكرارا ولكن السيدة المسنة نسبياً رفضت.



وقال الشرطي انه اضطر لاستخدام عصاه لإجبارها على الخروج بينما تظهر المقاطع التي صورها "ستايسي زاشيري" بهاتفه المحمول، الشرطي وهو ينهال عليها بالضرب دون أمرها بالخروج من المتجر، بحسب "يورو نيوز".



الى ذلك أعادت شرطة المقاطعة فتح التحقيق بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جرت الأحداث في الـ 4 من حزيران/ يونيو الماضي، ولم تأبه الشرطة للأمر حتى انتشار هذا المقطع.