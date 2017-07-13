في حفل زفاف فخم حسب التقاليد الألمانية، تزوج أمير هانوفر إرنست أوجست الخامس من حبيبته مصممة الأزياء الروسية يكاترينا ماليشيفا رغم عدم موافقة والده.

الأمير البالغ من العمر 33 عاماً وعروسه التي تصغره بعامين، جمعتهما علاقة عاطفية طوال الـ6 سنوات الماضية، وعاشا معاً في العاصمة البريطانية لندن فترة طويلة، حسبما نقل موقع sputniknews عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتمتلك العروس الشابة خط EKAT للأزياء، وتصمم للعديد من نجمات هوليوود مثل سيينا ميلر وريتا أورا.

وُلدت يكاترينا ماليشيفا في روسيا ثم عاشت في براغ، وفي سن الـ19 انتقلت لتعيش في المملكة المتحدة، حيث درست الأزياء هناك، وفي عام 2013 ابتكرت خط EKAT الخاص بها، وأثبتت نفسها في هذا المجال.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد كان حفل الزفاف متواضعاً ولم يقم في صالة ضخمة وبحضور قليل، مقارنة بحفلات زفاف الأمراء، أما الأمير العريس فحضر الحفل ببذلة وقميص وربطة عنق وارتدت عروسة الروسية الجميلة فستانا زهريا من الحرير.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن والد الأمير لم يكن موافقاً على زواح ابنه من مصممة الأزياء الروسية، كما اشترط عليه إعادة جميع الممتلكات التي أهداه إياها في حال تم الزواج، منها قصر Marienburg، الذي استضاف حفل الزواج.

يذكر أن الأمير الألماني عرض الزواج على الجميلة الروسية خلال رحلة عائلية في اليونان.