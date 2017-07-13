نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة.

وأضافت الرئاسة أن الورقة تتضمن دعاء كتبه أحد الزوار أو المعتمرين، وقد اتخذت الجهة المختصة بالرئاسة، في حينه، الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات.



وكان رواد التواصل قد تداولوا مقطع فيديو وثق لحظة إخراج ورقة معقودة داخل ستار الكعبة المشرفة قد عثر عليها العمال بالصدفة ، ورجحوا أنّ ما كتب فيها قد يكون طلاسم سحرية قام بوضعها شخص مجهول بنية رغبته إيذاء شخص آخر، معتمدا على قدسية المكان وصعوبة الوصول إليها.