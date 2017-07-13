أصيب رجل في الثالثة والعشرين بجروح خطرة، عندما نزل إلى حوض سباحة في المكسيك، فهاجمه تمساح كان يسبح فيه.

وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، أراد الرجل السباحة خلال الليل؛ بسبب الحر الشديد في مجمع سياحي يعمل فيه، وقد أنقذه زملاء له هاجموا الحيوان بالحجارة والعصي؛ وفق ما ذكرته سلطات جزيرة كوزوميل في المكسيك.

وأتى التمساح على الأرجح من بحيرات شاطئية مجاورة تكثر فيها هذه الزواحف، وقد ألقت فِرَق الإنقاذ القبض عليه.

وقبل أيام من ذلك، هاجم تمساح آخر سائحاً على ضفاف بحيرة نيتشوبته الشاطئية في قلب منطقة الفنادق، وقد فَقَد السائح ذراعه في الهجوم.