اعتبر تقرير جديد أن محاولة حماية الأطفال من جميع المخاطر على الإنترنت قد تكون غير مجدية.

وحذر التقرير من أن أكثر من ثلث الأطفال- مثلا- في المملكة المتحدة الذين يبلغون من العمر 15 عاما أصبحوا الآن مفرطين في استخدام الإنترنت، حيث إنهم يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم خارج المدرسة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويأمل الباحثون أن تشجع نتائج التقرير السلطات على وضع تدابير استباقية لمساعدة الأطفال على أن يعيشوا حياة رقمية آمنة.

وشدد الخبراء القائمون على التقرير على أهمية جعل الأطفال قادرين على الصمود أمام المخاطر التي قد يواجهونها عبر الإنترنت، والتي قد تؤثر سلبيا على صحتهم العقلية أو تعرضهم لـ «البلطجة» الإلكترونية.

وحسب التقرير، فإنه ينبغي أن يتم التركيز على كيفية تطوير قدرة الأطفال أنفسهم على الصمود أمام مخاطر الإنترنت.