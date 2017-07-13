دقت القارة القطبية الجنوبية «انتركتيكا» ناقوس خطر جديد على بني البشر ليتوقفوا عن ايذاء كوكبهم. الانذار الأحدث على صعيد التغيير المناخي، تمثل في انفصال جبل جليد «Icberg» يساوي بحجمه ولاية ديلاور الاميركية عن القارة التي تشهد اسرع وتيرة احترار في العالم.

ويبلغ وزن الجبل الجليدي «تريليون طن»، وهو من اكبر جبال الجليد المرصودة في العالم على الاطلاق، بحسب ما أكد باحثون في جامعة سوانسي في بريطانيا، محذرين من مخاطره على السفن التي تبحر بجانب القارة، أثناء تفتته.



وأوضح العلماء الذين كانوا يتابعون تطور هذه الكتلة الجليدية الهائلة «تشكل جبل الجليد بين يومي الاثنين والاربعاء عندما انفصل جزء من الحاجز الجليدي «لارسن سي» تبلغ مساحته 5800 كيلومتر مربع». وتبلغ سماكة جبل الجليد هذا 350 مترا أكثر من ثلثيه في الماء، وقد سمي «ايه 68».



ولن يكون له أي تأثير على مستوى مياه المحيطات لأنه كان يطفو من الاساس على الماء. الا انه جزء من حاجز جليدي هائل مسمى «لارسن سي» يضم مثلجات في غرب انتركتيكا قادرة في حال احتكاكها بالمحيط على ان ترفع منسوب بحار العالم عشرة سنتيمترات.



وقال أدريان لوكمان الاستاذ بجامعة سوانسي والمحقق الرئيسي في مشروع ميداس الذي يراقب الجرف الجليدي منذ سنوات «جبل الجليد واحد من أكبر جبال الجليد التي جرى رصدها ومن الصعب التنبؤ بتطوره المستقبلي».