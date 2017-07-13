أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، الحظر الذي فرضته بلجيكا على ارتداء "النقاب".



وحسبما ذكرت شبكة"يورو نيوز" الأوروبية، فقد وجدت المحكمة أن القانون البلجيكي الصادر في عام 2011 لحظر تغطية الوجه بشكل جزئي أو كلي، لا ينتهك الحق في احترام الحياة الخاصة والأُسرية أو حرية الدين، كما لا يعد تمييزًا ضد المسلمين.



وقالت المحكمة، في حكمها، إن الحظر يهدف إلى ضمان العيش الجماعي وحماية حقوق وحريات الآخرين، وإنه كان لازمًا في مجتمع ديمقراطي.



وأضافت في بيان أصدرته، أن مسألة إذا ما كان غطاء الوجه الكامل مقبولًا بالأماكن العامة ببلجيكا "هي اختيار مجتمعي".