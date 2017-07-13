شاهد مجموعة من السياح مشهدا مذهلا لحوت ضخم يسبح على مقربة منهم بصحبة عدد من صغارها.



وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهرت أنثى الحوت البالغ طولها 14 قدما تشجع صغارها على السباحة في رحلة إلى بحيرة سان إجناسيو، وبدت الأسرة تسبح بسعادة في المياه أمام السياح.



رصدت الصور من قبل مصور الحياة البرية وعالم الحيوان مارك كارواردين، ويذكر أن نحو 200 من الحيتان الرمادية تقوم برحلة سنوية لعشرة آلاف ميل على مدى ثلاثة أشهر من أبرد مياه بألاسكا، حيث يعيشون في مضيق بيرينج بين روسيا والولايات المتحدة، ثم ينتقلون إلى البحيرات الساحلية الجميلة على الساحل الغربي للمكسيك.