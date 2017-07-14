نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يُظهر اللقطات المرعبة لسقوط سائح استرالي حينما كان يمارس رياضة (البراشوت) على شاطئ كاتا في فوكيت، تايلاند، أمس الأربعاء.

ولاقى روجر جون حتفه، بعد لحظات قليلة من رفعه في الهواء للاستمتاع برياضة “البراشوت”، حيث ابتسم جون هوسي لزوجته التي صورته وهو يقف على شاطئ قبل موته بلحظات.

وأفادت الصحيفة أن خدمات الطوارئ هرعت لانقاذ السيد هوسي، وتم نقله الى مستشفى باتونغ القريب ولكن أعلن عن وفاته بعد وقت قصير، وألقي القبض على مشغل البراشوت والعامل.

وافادت الأنباء أن السائح المتوفي تم تعيينه رئيسا لأكبر جمعية الرهان والقمار في أستراليا عام 1993، كما عمل سابقا في شركة شل الدولية العملاقة للوقود، وشغل السيد هوسي منصب الرئيس التنفيذي ومدير ورئاسة مجموعة من الشركات العامة والحكومية وغير الوطنية.