وجهت اتهامات لامرأة بوضع صديقها في النار ومحاولة حرقة بإشعال اللهب في جسده وهو نائم.

وحدث ذلك بعد أن دخلت آن سيبيلياك (38 عاما) في خلاف مع صديقها جرادي سبنسر مساء السبت الماضي.

ويقول ضباط الشرطة في ولاية بنسلفانيا إنها انتهزت فرصة نومه، فقامت بإغراقه بالبنزين وأشعلت النار بإيقاد سيجارة.

وقد تم نقل سبنسر إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن سمع والداه اللذان يعيشان في نفس المنزل، صراخ ابنهما.

وقال رئيس شرطة بين هيلز "هوارد بيرتون" :"إن الوالدين، عندما سمعا صراخ ابنهما ورائحة الدخان، ساعدا على إخراجه وذهبا به إلى المستشفى".

وأوضح رئيس الشرطة، أن والدي الشاب لم يتصلا بالشرطة فالمستشفى هو الذي اتصل بهم.

ويعاني سبنسر الآن من جروح تغطي حوالي 25 بالمئة إلى 35 بالمئة من أسفل جسده. وقد تم توجيه اتهام إلى آن سيبيلياك بمحاولة القتل العمد.