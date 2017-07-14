داهمت الشرطة الإسبانية، أمس الأربعاء، اليخت الخاص بنجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة "آس"، فقد فاجأت سلطات الضرائب الجمركية الإسبانية رونالدو في اليخت الخاص به حيث كان يقضي عطلته مع أهله وأصدقائه.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو كان عائدا إلى اليخت بعد تناول الغداء مع عائلته في أحد المطاعم، إلا أن مجموعة من أفراد الشرطة الذين يحملون السلاح قاموا بتفتيش اليخت، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك.



وأوضحت الصحيفة أن رونالدو قابل الأمر بصدر رحب ولم ينفعل على الإطلاق.



ويعاني "الدون" في إسبانيا من العديد من المشاكل، حيث اتهمته نيابة العاصمة الإسبانية مدريد الشهر الماضي، بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب، من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وآيرلندا.

ونفى النجم البرتغالي هذه الاتهامات، وأكد أنه لم يخف يوما دخله عن سلطات الضرائب.