فرضت بلدية روما إجراءات صارمة على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في العاصمة الإيطالية مع وضع علامات تحذيرية في أنحاء المدينة بأربع لغات.



وقالت عمدة روما فيرجينيا راجي في بيان: "لا نريد إفساد أمسيات الصيف في روما بالإفراط في تناول الشراب".



وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أن الحظر هذا العام، يستمر حتى آخر شهر أكتوبر، أشد من الأعوام السابقة حيث تطبقه 14 من إجمالي 15 بلدية بالعاصمة من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا.



وأشار إلى أن من يخالف هذه اللوائح يواجه دفع غرامة قدرها 150 يورو، بينما تصل إلى 280 يورو على أصحاب المحال التي تبيع الكحول بعد المعياد المحدد.