في أفلام هوليوود يتم تصوير الأشخاص السيكوباتيين على أنهم كثيرو التزمجر، ويشبهون الوحوش، وليس لديهم أدنى قدر من الإنسانية.



ومعروف أن السيكوباتي هو شخص يعاني من اضطراب نفسي، ويرغب في الانتقام من الآخرين بأي شكل كان.

كما أن السيكوباتي يشعر بالمتعة تجاه السلوك الذي يقوم به بدلا من الإحساس بالندم، ويمارس الأفعال الإجرامية لكي يعيش هذا الشعور الذي يخلق له معنى حياته.

لكن دراسة جديدة تشير إلى أن الفرق بين هؤلاء الناس والأشخاص «العاديين» قد يكون ببساطة في طريقة توصيلات الأعصاب في الدماغ أو التشبيكات، ما يعمل على خلل في التعامل مع المعلومات.



وقد أجريت الدراسة التي قامت بها جامعة هارفارد على مجموعة من السجناء بولاية ويسكونسن الأميركية، بعضهم يعانون درجة عالية من الاعتلال النفسي.

وبحسب قائمة المراجعة النفسية للمرضى النفسيين، فإن السيكوباتي هو شخص ساحر ومتهور وكاذب في كثير من الأحيان، ويخفق في تحمل المسؤولية عن سلوكه.

وقد طلب الباحثون من المتطوعين إجراء اختبارات عليهم لمعرفة كيفية استجابتهم للرضا والإشباع الفوري وتأخره، حيث توصلوا إلى اختلافات مذهلة.