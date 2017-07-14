بدأت الممثلة بريانكا شوبرا بتصوير فيلمها الجديد «Isn’t it romantic» الذي يشاركها بطولته الممثل آدام دوفين.



وقد شوهد الثنائي يوم أمس في منتزه مدينة نيويورك حيت كانا يصوران مشاهد من الفيلم المرتقب.

ويشارك في هذا الفيلم الى جنب شوبرا وديفين عدد من الممثلين منهم ريبيل ويلسون وليام هيمسورث.

وقد حددت شركة الانتاج موعد العرض الاول للفيلم في عيد الفالنتاين اي في 14 فبراير المقبل.

ويتولى اخراج الفيلم المخرج تود ستراوس-شولسون وتدور القصة حول امرأة ساخرة (ويلسون) تكتشف ان حياتها أصبحت عبارة عن قصة رومانسية.