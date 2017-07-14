سافر رباعي الكورد أوركسترا «شامبر فرانسي» بجمهور موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ 39 نحو عالم حالم مفعم بأجواء البهجة والرومانسية، من خلال تقديمها لمقطوعات موسيقية كلاسيكية، لا تخلو من نفحات الإبداع والذوق الفني الراقي، للموسيقارين النمساويين الشهيرين «موزارت» و«جوزيف هايدن»، فضلا عن الموسيقار الإيطالي «نيكولو باغانيني»، في الحفل الذي شهده قصر الثقافة ليلة الثلاثاء.

العرض الموسيقي الذي دام زهاء ساعة وربع الساعة من الزمن، حظي بإعجاب الجمهور الحاضر ممن تفاعل بشكل كبير مع المعزوفات الموسيقية الخالدة التي قدمتها أوركسترا «شامبر فرانسي» بمهنية وحرفية عالية، استطاعت بفضلهما أن تستحوذ على أحاسيس الحاضرين، ممن عاشوا أوقاتا ممتعة، تقاسموا من خلالها لحظات من الشغف والولع الممزوجين برهافة المشاعر.

وحرصت الفرقة على تقديم شروحات مقتضبة عن الأنغام والألحان الشجية التي قامت بعزفها، وذلك عقب انتهائها من كل مقطوعة موسيقية، رغبة منها في خلق جو من التواصل الروحي والوجداني مع الجمهور العريض، الذي حج بكثافة لمعلمة قصر الثقافة، والذي أبدى بدوره تجاوبا ملحوظا، من خلال حماسه وتشجيعه اللافت للفرقة المتألقة، لتعلو أصوات التصفيق إعجابا بالموهبة المتفردة التي أظهرها رباعي الكورد الفرنسي.