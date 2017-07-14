فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفحة جديدة في سجل تعليقاته المثيرة للجدل على مظاهر النساء أمس الخميس، على هامش زيارته باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ترامب للسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون التي كانت تقف بجانب زوجته ميلانيا في ذلك الوقت: "انت في حالة بدنية جيدة للغاية".

وتابع ترامب، الذي بدا أنه يتوجه بالحديث بعد ذلك إلى الرئيس الفرنسي: "إنها في حالة بدنية جيدة.. جميلة".

وسُمعت تلك التعليقات في مقطع فيديو بثته مباشرة صفحة الفيسبوك الرسمية لإيمانويل ماكرون بشأن وصول ترامب إلى قصر الإليزيه.

وكانت هذه التصريحات الأحدث في سلسلة من التعليقات العامة الغريبة التي أدلى بها ترامب تجاه النساء منذ أن أصبحت مرشحا للرئاسة.

وفي 29 يونيو، تعرض ترامب لانتقادات بعد أن نشر تغريده حول مقدمة البرامج في التلفزيون الأمريكي ميكا برزيزينكي ، حيث وصفها بأنها

"كريزي ميكا" أو "ميكا المجنونة"، أثناء زيارتها له في منتجع مار-آلاجو بينما كانت "تنزف بشدة من عملية لشد الوجه".

وفى الأسبوع نفسه، وصف ترامب الصحفية الإيرلندية، كايتريونا بيري، بأنها تتمتع بابتسامة جميلة خلال مكالمة هاتفية من المكتب البيضاوي مع رئيس

الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار.

وقال ترامب لفارادكار عبر الهاتف: "إن لها ابتسامة لطيفة على وجهها، لذلك أراهن أنها تعاملك بشكل جيد".

وخلال الأيام الأولى من السباق الجمهوري للترشح للرئاسة، تردد أن ترامب علق بشكل مهين على واحدة من منافسيه وفقا لمقال نشر بمجلة رولينج ستون

عام .2015

وقال ترامب عن كارلي فيورينا، وهي المرأة الوحيدة التي كانت تشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري: "أنظروا إلى هذا الوجه!". وأضاف:

"هل سيصوت أحد لهذه؟ هل تتخيل ذلك؟ أهذا وجه رئيسنا المقبل؟!"