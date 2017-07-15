تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطغ فيديو مروع لقيام مصري بإطلاق النار على ابنه في الشارع لخلافات أسرية، حيث شهد حي السلام بمدينة منفلوط، التابعة لمحافظة أسيوط جنوب مصر، مقتل شاب في العقد الثالث من عمره على يد والده وأمام عيني والدته، رمياً بالرصاص,ويبين الفيديو أن تاريخ تصويره مساء يوم الخميس.



ويظهر المقطع اعتداء الأب على زوجته فحاول الابن الدفاع عن والدته والتصدي له فقام الأب بتوجيه عدة طلقات متفرقة على ابنه فأرداه قتيلاً أمام إحدى الصيدليات بالشارع العمومي، وبعد التأكد من وفاة ابنه قام بالاعتداء على زوجته بالضرب وأثناء ذلك تجمهر عدد من أهالي المنطقة وفر هارباً تاركاً جثة نجله ووالدته ومن بصحبتها.