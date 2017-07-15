جمعت دراسة عالمية بيانات الهواتف الذكية من ما يزيد على 700 ألف شخص يقطنون 46 دولة للتعرف على مدى نشاط مواطني وحركة شعوب تلك الدول.



احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر كسلاً في العالم، بينما حجزت هونغ كونغ المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر نشاطاً، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وحسب الصحيفة، فإن دراسة عالمية جمعت بيانات الهواتف الذكية من ما يزيد على 700 ألف شخص يقطنون 46 دولة، من بينها 4 دول عربية، للتعرف على مدى نشاط مواطني وحركة تلك الدول.



ووفقا للقائمين على الدراسة، التي أعدتها جامعة “ستانفرد” الأمريكية، فإن سكان هونغ كونغ هم الأكثر نشاطًا، فالشخص الواحد هناك يمشي نحو 6880 خطوة في اليوم الواحد، أي ما يعادل حوالي 6 كم، بينما يسير الشخص في إندونيسيا حوالي 3513 خطوة فقط.



وتفوق البريطانيون على الأمريكيين بمعدل 5444 خطوة مقابل 4774 خطوة، أي ما يعادل 5 كم.



واستنادا لنتائج الدراسة، جاءت الإمارات في المرتبة 36 عالميا والأولى عربيا، بعدد خطوات الشخص الواحد يومياً والتي تصل إلى 4516 خطوة، فيما سجلت مصر المرتبة 38 عالمياً والثانية عربياً بعدد خطوات بلغ 4315 خطوة للشخص.



وسجلت دولة قطر المرتبة 41 عالميا والثالثة عربيا، بعدد خطوات للشخص الواحد وصلت إلى 4158، في حين جاءت السعودية بالمرتبة 45 والرابعة عربيا بعدد خطوات بلغ 807 خطوة فقط.



ورأى أستاذ الهندسة الحيوية والمسؤول عن الدراسة سكوت ديلب أن “الدراسة أكبر بألف مرة من أي دراسة سابقة ترصد حركة الإنسان ونشاطه، فقد سبق وأُجريت دراسات استقصائية صحية، لكن دراستنا الجديدة توفر بيانات عن مزيد من البلدان والعديد من المشاركين، وتتبع نشاط الناس على أساس مستمر، ما يفتح الباب أمامنا للقيام بتجارب أوسع بكثير مما سبق”.



ووجدت الدراسة أنه في المتوسط، يكون عدد الخطوات اليومية للشخص 4961 خطوة، أي ما يساوي 4 كم.