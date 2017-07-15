وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة ” إكستر ” فى لندن، أن ممارسة الصبية والمراهقين لرياضة كرة القدم يعمل على تحسين نمو عظامهم.

وقال الدكتور لويس جراسيا ماركو استاذ العظام فى جامعة ” إكستر ” فى بيان صحفى: ” أن المراهقة هى الوقت الرئيسى لنمو العظام، وعندما يصل الإنسان لسن البلوغ، فإن السنوات الخمس التالية لها أهمية حيوية فى هذا الصدد ” .

وقد قامت الدراسة – التى نشرت فى عدد يوليو من مجلة ” بحوث العظام والمعادن ” – بمقارنة 116 صبيا تراوحت أعمارهم مابين 12 – 14 عاما، من لاعبى كرة القدم والسباحين وراكبى الدراجات من الصبية والمراهقين ، مع مجموعة أخرى من الصبية و المراهقين ممن لا يمارسون الرياضة.. وقد وجد أن الصبية والمراهقين الذين يمارسون رياضة كرة القدم تمتعوا بعظام أفضل بعد عام واجد من ممارستهم الرياضة .

و قال ديميتريس فلاشوبولوس رئيس قسم العلوم الصحية فى جامعة ” إكستر ” : ” تبين أبحاثنا أن لعب كرة القدم يمكن أن يحسن من نمو العظام مقارنة بالسباحة و ركوب الدراجات .. وعلى الرغم من أننا ركزنا على المراهقين الذين لعبوا ما يصل إلى 9 ساعات فى الأسبوع، ولعب الكرة لمدة 3 ساعات فى الأسبوع قد يكون كافيا لإحداث تأثير كبير ” .

وأشارت المتابعة إلى أنه بعد مرور عام واحد، ارتفعت الكتل العظمية بين لاعبى كرة القدم بنسبة بلغت 7% فى العمود الفقري و 5% أعلي الفخذ، بالمقارنة بالسباحين.