نصادف خلال مشاهدتنا للأفلام والمسلسلات التلفزيونية في كثير من الأحيان بعض الأشياء التي تثير إعجابنا منها على سبيل المثال السيارات أو الأماكن الخلابة أو الملابس أو الموسيقى وغيرها.

نستعرض فيما يلي أبرز 7 مصادر تساعدك في العثور على أي شيء تراه ويعجبك ظهر في فيلم أو مسلسل ما وتريد معرفة الكثير عنه.

الملابس – موقع FilmGarb أو موقع Worn On TV



هل أعجبتك السترة أو النظارات الشمسية لأحد أبطال الافلام وترغب باقتنائها؟ حسناً، موقع FilmGarb يتيح لك البحث عن أبطال الأفلام واستكشاف الملابس التي يرتديها الأبطال.

يتيح الموقع تصفح الملابس الأكثر شعبية في الأفلام والتي نالت إعجاب المستخدمين أو التصفح بحسب الملابس المضافة مؤخراً أو بحسب اسم الفيلم أو اسم الفنان.

أما موقع Worn On TV فهو مناسب أكثر لعشاق المسلسلات التلفزيونية حيث يُمكنك اختيار اسم المسلسل ومن ثم رؤية أبرز الملابس التي ظهرت على أبطال المسلسل.

الموسيقى – موقع What-Song أو موقع TuneFind



لطالما أثارت إعجابنا المقطوعات الموسيقية التي تظهر في خلفية المشاهد السينمائية، ويُمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه المقطوعات والاستماع لها من خلال البحث عنها في موقع What-Song.

أما موقع TuneFind فيعتبر بمثابة قاعدة بيانات ضخمة للمقطوعات الموسيقية الظاهرة في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، إذ يُمكنك من خلاله الوصول لأي أغنية أو مقطوعة ظهرت في هذه الأفلام مع توفير روابط لهذا المقطع على يوتيوب وسبوتيفاي وآبل ميوزك وأمازون.

السيارات – موقع IMCDB



لا تزال بعض السيارات الظاهرة في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خالدة في ذاكرة المشاهدين، مثل سيارة Aston Martin DB5 لجيمس بوند.

لكن هناك بعض السيارات الأقل شهرة والتي قد تثير إعجاب المستخدم داخل هذه الأفلام، ومن هنا يعمل موقع IMCDB كقاعدة بيانات للسيارات الظاهرة في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

كل ما عليك فعله هو البحث عن اسم الفيلم، وستظهر لك قائمة بأغلب السيارات الظاهرة خلاله سواءً كانت في المشاهدة الأساسية أو الثانوية.

أماكن التصوير – موقع Movie Locations



نتساءل كثيراً عند مشاهدتنا للأفلام والمسلسلات عن المواقع الجغرافية التي تم تصوير الأحداث داخلها، وقد نصادف أثناء المشاهدة بعض اللقطات الطبيعية الخلابة والمذهلة كتلك التي أثارت إعجابنا في سلسلة سيد الخواتم.

موقع Movie Locations يعتبر بمثابة كنز من المعلومات حول الأماكن الشهيرة داخل الأفلام، ويعرض الموقع معلومات وتفاصيل حول هذه المواقع بما في ذلك الاتجاهات على خرائط غوغل.

ماذا عن المأكولات؟



هل تساءلت يوماً عن كيفية تحضير وصفات الطهي للمأكولات التي نشاهدها في الافلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل House of Cards أو Game of Thrones؟



حسناً، قناة Binging with Babish، التي تضم أكثر من مليون مشترك على يوتيوب، تقدم لنا مجموعة من وصفات الطهي المميزة في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.