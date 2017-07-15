كشفت أعمال حفرية لمشروع صرف صحي في محافظة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، عن مقبرة أثرية داخل كهف تعود إلى العصر الروماني .

وتحتوي المقبرة بحسب مدير آثار محافظة إربد موسى ملكاوي، على 4 توابيت مفتوحة و 3 قبور في الحائط و 4 في الأرضية، لافتا إلى أن المقبرة متصدعة وكانت مفتوحة منذ العصر الروماني، وقد تعرضت للنبش والتخريب.

ووفقًا للملكاوي، تضم المقبرة أيضًا “كسر فخارية وزجاجية و3 فوانيس”.

وتعمل كوادر مديرية آثار إربد في الموقع المكتشف للتنقيب وتحديد الفترة الزمنية التي تعود إليها المقبرة، إضافة إلى حصر موجوداتها والاستعانة بكوادر ذات خبرة لإعادة صيانتها والمحافظة عليها .

وتظهر بين الحين والآخر جدران أو مبانٍ أو كهوف جميعها تعود إلى العصر الروماني في المنطقة، كونها مصنفة واحدة من مدن الديكابولس العشر.

إلى ذلك، عثر قبل 4 شهور على مدفن أثري يعود إلى العصر الروماني، في المنطقة ذاتها التي تضم أكبر مدرج روماني في الشرق الأوسط.