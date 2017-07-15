الأفضل أن يظهروا أحسن سلوك لديهم هذا الصيف حيث أطلق العمدة المنتخب حديثًا ريكاردو نوفاك حملة ضد ما وصفهم بالسياح المنفلتين.

وسيتم إصدار عقوبات على السياح تصل إلى 620 جنيهًا إسترلينيًا (700 يورو) للأنشطة “المناهضة للمجتمع” بما في ذلك الأكل والشرب في الأماكن العامة والتنزه في الشوارع بملابس السباحة.

ووضعت السلطات علامات التحذير في جميع أنحاء المنتجع الصيفي والتي تنص على ما يلي “احتفظ بأموالك واستمتع بهفار”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العلامات وضعت على مداخل مركز المدينة وتفصل بوضوح المخالفات والغرامات.

وتبلغ قيمة أعلى غرامة مبلغًا قدره 700 يورو لتناول المشروبات والأطعمة أو النوم في الأماكن العامة.