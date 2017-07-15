قرر شاب أمريكي أن يتقدم للزواج من حبيبته في أسوأ ظرف ممكن، حيث انحنى على ركبته وعرض عليها الزواج وهو قيد الاعتقال، قبل ذهابه إلى السجن.

وكان براندون طومسون في منزله بمدينة مسكوجي في ولاية أوكلاهوما، يحتفل بعيد ميلاده يوم 4 يوليو (تموز) الجاري الذي يصادف عيد الاستقلال، عندما وصلت الشرطة لاعتقاله، على خلفية 6 مذكرات اعتقال صادرة بحقه، بحسب موقع وكالة يو بي أي الإخبارية.

وبعد أن وضع رجال الشرطة الأصفاد في يديه، سأل براندون والدته إن كان بإمكانه عرض الزواج على حبيبته، ووافقت الأم على الفور، بل وسألت الضباط إن كان بإمكانها أن تحضر خاتم الزواج، ووافق الضباط على هذا العرض الغريب.

وعلى الرغم من أن يدي براندون كانتا خلف ظهره، إلا أنه ركع على إحدى ركبتيه، وسأل لياندريا كيث إن كانت تقبل الزواج منه. وكان عرض الزواج مفاجئاً للعروس، التي وافقت على الزواج من براندون، رغم أنه كان في طريقه إلى السجن برفقة ضباط الشرطة.

ونظراً لأن يديه كانتا مقيدتين خلف ظهره، لم يكن براندون قادراً على تقديم خاتم الزفاف لعروسه، مما دفع أحد الضباط إلى فك الأصفاد من يديه، ليمنحه فرصة لتقديم الخاتم كما جرت العادة في مثل هذه المناسبة، ومن ثم تعانق العروسان، ونقل براندون إلى قسم الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة في اليوم التالي.