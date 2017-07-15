يسمح هذا القصر ذو الرصيف البحري الخاص لمالكه، باستكشاف البحار المفتوحة مقابل 3.4 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويقع وارف هاوس، في واحدة من أفضل المجتمعات البحرية في البلاد في إمسورث بهامبشاير، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويطل الرصيف البحري من الجهة الأمامية على مناظر خلابة بميناء تشيتشستر، وفي الجزء الخلفي هناك مساحة لرسو مركب كبير أو يخت، كما يسهل الوصول من القصر الخلاب إلى قناة إمسورث التي تؤدي إلى الميناء والبحر المفتوح.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، تم بناء وارف هاوس لأميرال متقاعد في البحرية الملكية في أوائل القرن الـ 19، وتم تقييم المنزل الجورجي الجميل المكون من ثلاثة طوابق كمنزل من الدرجة الأولى في العام 1952.

ويتميز القصر بـ 5231 قدمًا مربعًا من مساحة المعيشة بما في ذلك 7 غرف نوم و3 غرف استقبال ومكتبة، حيث تم تصميم حدائق القصر من قِبل البستاني الشهير جون بروكس، وهي تشكل ممرًا إلى رصيف بحري فيه مساحة لسفينة يبلغ طولها 14 مترًا.

ومن جانبه، قال وكيل العقارات روبرت لوسون جونستون: “إنه لشيء نادر جدًا أن تمتلك عقارًا رصيفه الخاص، حيث يمكنك إيقاف قاربك داخل أرضك وكأنه سيارة”.

وأضاف: “يوفر وارف هاوس، فرصة استثنائية لامتلاك عقار فريد من نوعه حقًا في موقع رئيس في مجتمع الإبحار المزدهر”. ولكن بالطبع هذا لمن يستطيع الاستغناء عن حوالي 5 ملايين دولار، وإن لم تكن من ضمن تلك القلة المحظوظة، فيمكنك الاستمتاع بالمنظر الجميل من خلال الصور.