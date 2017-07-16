أعلن المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"أمس الجمعة، اعتزامه بدء التحضيرات في عام 2019 لرحلة إلى كوكب المريخ، داعيًا وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى المشاركة في ذلك العمل.

وقال المكتب ـ في بيان بهذا الشأن ـ "إنه من المبكر على الأقل القول بأن البشر سيذهبون إلى المريخ في 2025 أو 2030 ، روسكوسموس تتبع إستراتيجية ممارسة التقنيات على القمر، بما في ذلك الإقلاع والهبوط ورحلة بين الكواكب والحماية من الإشعاع والعمليات في جسم الإنسان".

وأضاف البيان ـ الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية ـ أنهمن الضروري ممارسة العديد من الأشياء بمساعدة التشغيل الآلي قبل إرسال البشر إلى المريخ، وروسكوسموس ستطبق هذا البرنامج، وسيبدأ ذلك في عام 2019.

وأعربت الوكالة الروسية عن ترحيبها بدعوة نظيرتها الأمريكية "ناسا" للمشاركة في ذلك العمل، مشيرة إلى تصريح مدير الاستكشاف البشري والعمليات بالوكالة أن الأخيرة لن تتمكن من إرسال رواد فضاء إلى المريخ خلال ثلاثينات القرن الجاري، بسبب مستوى التمويل في الوقت الحالي.