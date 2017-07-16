دمرت امرأة أعمالا فنية تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار أميركي، بينما كانت تحاول التقاط صورة سيلفي في معرض فني مقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

وأظهر شريط فيديو المرأة وهي تقترب من غير قصد من حاملات الأعمال الفنية التي كانت مرصوصة خلف بعضها البعض، والتي تساقطت تباعا كأحجار الدومينو بعدما اصطدمت بها.

وقالت غلوريا يو، وهي واحدة من الفنانين المشاركين في المعرض، إن "ثلاثة مجسمات تضررت بشكل كامل، في حين تضررت أخرى بدرجات متفاوتة".

وأصافت أن التكلفة التقريبية للأضرار الناجمة عن تضرر هذه الأعمال، وهي عبارة عن تيجان نحتها مجموعة من الفنانين من مواد ثمينة، 200 ألف دولار أميركي.