باع المهندس رونالد واين، المشارك بتأسيس آبل مع ستيف جوبز وستيف وزنياك، حصته في الشركة عام 1976، مقابل 800 دولار فقط، والتي تقدر الآن بنحو 67 مليار دولار.

و لم يمتلك واين الذي يعيش في بلدة صغيرة من نيفادا، أيًا من منتجات آبل طوال حياته؛ حيث يستخدم هاتفا محمولا سعره 10 دولارات، يبقيه في سيارته لحالات الطوارئ، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.



والتقى واين، الذي ألف كتابين، بـ جوبز لأول مرة في “أتاري”؛ حيث عملا معا. كما كان في كثير من الأحيان حلقة الوصل بين جوبز وزنياك، المختلفين في الشخصية والآراء.



وصمم واين شعار آبل الأول، الذي كان عبارة عن رسم بسيط لإسحاق نيوتن وهو يقرأ تحت شجرة تسقط تفاحة فوق رأسه.



وقال واين البالغ من العمر 83 عامًا، إنه لا يزال يتلقى الرسائل من قبل المعجبين حول العالم، مع طلبات الحصول على توقيعه لرسمه.

وأضاف: “لقد كنت أعلم في ذلك الوقت أن الشعار لم يكن مناسبًا للقرن الـ20، وإنما القرن التاسع عشر، ولكن الأمر كان ممتعا، فكل ما قمنا به في البداية، كان بهدف المتعة، وفيما بعد وضعنا الشعار المرتبط بتفاحة نيوتن”.



وترك واين شركة آبل في وقت مبكر جدًا؛ ولكنه قال إنه لا يشك في صحة ما قام به؛ حيث أكد أن شغفه لم يكن في أجهزة الكمبيوتر على الإطلاق، حيث قال، “هل يؤسفني بيع حصتي في آبل؟ لا، هذا هو جوابي منذ اليوم الأول، وسوف يكون جوابي حتى الموت”.

وحصل على جهاز آيباد كهدية مرة واحدة في حياته، ولكنه لم يستخدمه على حد قوله، لينتهي بين يدي ابنه.

ويمتلك واين هاتف TracFone (قيمته 10 دولارات)؛ حيث أوضح أنه يفضل جمع الطوابع والعملات النقدية، بدلا من هدر وقته على التطبيقات والألعاب.