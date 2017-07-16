علق عامل صيانة أميركي داخل الغرفة الخلفية لماكينة صراف آلي في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وعلى ما يبدو أن العامل كان يقوم بإجراء إصلاحات داخل الماكينة عندما أغلق الباب عليه، ولم يكن بإمكانه الاتصال بأي أحد خارجها، لعدم وجود هاتف بحوزته.

واعتمد الرجل على حيلة ذكية حيث أرسل نداء استغاثة مكتوب بخط يده على ورقة صغيرة أخرجها عبر فتحة الماكينة المخصصة للوصولات الورقية، وهو ما اعتبره كثير من مستخدمي الجهاز مزحة للوهلة الأولى.

وكتب عامل الصيانة على الورقة: "الرجاء المساعدة، أنا عالق هنا، وليس لدي هاتف، يرجى الاتصال برئيسي"، وكتب رقم هاتف رئيسيه بالعمل.

وذكرت الشرطة أن الرجل كان يغير قفل غرفة تتصل بأجهزة الصراف الآلي لـ"بنك أوف أميركا"، الأربعاء الماضي، عندما وقعت الحادثة.

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد أن قرر أحد مستخدمي الصراف الاتصال بها، حين سمع صوت الرجل يصدر من داخل الغرفة.

وقال أحد رجاال الشرطة: "لقد سمعنا صوته من داخل الجهاز."، مضيفا: "لن ترى أمرا مثل هذا في حياتك. شخص عالق في جهاز الصراف الآلي، مجرد مجنون!".