قام مهندس ميكانيكي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بصناعة أكبر قاذف مائي في العالم، قادر على تحطيم الزجاج السميك بسهولة.

وعرض مارك روبير قدرات مدفع المياه الذي يبلغ طوله 7 أقدام، والذي يحمل لقب أكبر مدفع مائي في العالم في #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية، على قناته على يوتيوب.

وقد تمكن مدفع المياه الضخم من كسر الزجاج السميك، وقطع البطيخ والموز والهوت دوغ إلى نصفين، بالإضافة إلى فتح عبوة صودا وتحطيم خط من أكواب الشراب بقوة مائية تصل سرعتها إلى 272 ميلاً في الساعة، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وكان المهندس روبير قد سعى للحصول على مساعدة من صديقه كين غلازبروك، من مختبرات ناسا للفضاء، لتصميم المدفع، وعمل مع بوب كلاغيت، صاحب قناة متخصصة بصناعة المسدسات المائية على اليوتيوب.

وقد استغرقت صناعة المدفع المائي العملاق حوالي ستة أشهر من العمل، حيث احتفل روبير وأصدقاؤه بالإنجاز بمعركة مائية مع أفراد العائلة الذين كانوا مسلحين بمسدسات مياه صغيرة.