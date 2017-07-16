أثارت ظاهرة غريبة حيرة السكان والعلماء في بريطانيا، بعد أن تكرر ظهور حلقات سوداء في السماء، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها قادمة من الفضاء الخارجي.

وتمكن سكان مدينة ويست يوركشاير، من توثيق ظهور هذه الحلقة الغريبة، يوم 9 يوليو (تموز) الجاري، وأثارت هذه الحلقات العديد من التكهنات، اقترحت إحداها أن تكون ناتجة عن مركبات فضائية، على الرغم من أن الباحثين قللوا من هذه الاحتمال.

والتقطت هذه الصور من قبل كيمبرلي روبنسون (22 عاماً) والتي قالت: "كنت أنا وصديقتي في السيارة، ولاحظنا حلقة حلقة سوداء تطير في السماء، وبدا أنها حلقة دخانية، ولكنها كانت صلبة بعض الشيء، ولم نكن قد شاهدنا شيئاً من هذا القبيل من قبل".

وأكد متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية، إنهم لا يعتقدون أنها ظاهرة طبيعية، وأضاف المتحدث: "ألقينا نظرة على الصور، ولا نعتقد أنها ناتجة عن ظاهرة مترولوجية، ولا يوجد شيء على سطح الأرض يمكن أن يتسبب بارتفاع الدخان بمثل هذه الطريقة".

وأظهرت تحقيق أجرته صحيفة إكسبريس البريطانية، أن حلقات الدخان الدائرية الضخمة، كانت ناتجة عن الألعاب النارية، التي أطلقت خلال إعادة تمثيل معركة في الحرب العالمية الثانية، جرت في ذلك اليوم.