أ.ف.پ: ضبطت سلطات البيرو 1520 ضفدعا كان من المفترض خلطها في مشروبات مثيرة للشهوة تباع في ليما، بحسب ما كشفت الخدمة الوطنية للأحراج والثروة الحيوانية «سيرفور».

وضبطت هذه البرمائيات في شمال البيرو وهي كانت موضوعة في أكياس بلاستيكية في مقصورة في حافلة، بحسب خدمة «سيرفور» التي أوضحت أن الحيوانات لاتزال على قيد الحياة لكنها تعاني من جفاف شديد.

وصرح رافاييل فيلاسكيز المسؤول المحلي في الخدمة لوسائل الإعلام «كان من المفترض تسويق هذه العلاجيم في العاصمة لخلطها في وصفات من الطب التقليدي وغيرها من المركبات المثيرة للشهوة».

وتبلغ قيمة العلاجيم الـ 1520 التي تم ضبطها حوالى 3 آلاف دولار عند بيعها في السوق.

وبحسب المشعوذين تتمتع مستخلصات الضفادع أو العلاجيم في المشروبات بمزايا علاجية ترتبط خصوصا بزيادة الإثارة الجنسية، حتى أن البعض يطلقون على هذه الخلطات اسم «فياغرا الإنكا».