رويترز: توصف بأنها «أبطأ دقيقتين في الرياضة»، لكن السباق الذي شارك فيه نحو 30 رضيعا كان مفعما بالحماس من جانب أولياء أمور المتسابقين.

أقيم السباق السنوي الثامن للرضع خلال الاحتفالات بمناسبة بطولة منافسات الثلاثي في نيويورك لعام 2017.

ويحبو الرضع المشاركون في السباق مسافة ثلاثة أمتار وسط تهليل وتشجيع الآباء والأمهات وتوجيهاتهم.

وتتراوح أعمار الرضع المشاركين بين ستة و24 شهرا ولكن المنافسة تحتدم أكثر بين البالغين.

وقال سكوت هتماتشر منظم المسابقة «اعتقد أن الأطفال لا يبالون ولكن المنافسة تكون أشد بين أولياء الأمور والمتفرجين الذين يتابعون السباق». وفازت بالسباق الرضيعة بروك بندر وعمرها 11 شهرا وهي من دالاس في تكساس وشرحت والدتها كريستي الاستراتيجية التي اتبعوها لتحقيق الفوز بعد السباق.

وقالت موضحة سبب وقوف الأب عند خط النهاية لتشجيع ابنته «تحب والدها أكثر قليلا. هي طفلته المدللة».