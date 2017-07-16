تشعر لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز (35 عاما) بـ«خيبة أمل» لأنها لا تشتهي أكلات غريبة خلال حملها.



وذكر موقع «كونتاكت ميوزيك»، أمس السبت، أن سيرينا تنتظر طفلها الأول، وتعتقد الأم المستقبلية أنهـــــا «محظوظة حقا» أن حملها «جيد للغاية» ولم ترغــــب حتى الآن في تناول شيـــــيء غير عادي، غير أنها تأمل أن تشتهي وجبة غريبة قريبا.



وأبدت لاعبة التنس سرورها بالحمل، وقالت «لم أكن أتوقع أبدا أن أقول هذا». وأضافت: «لكن ليس لدي اشتهاءات الحمل (الوحام). وبالتالي أشعر بقليل من خيبة الأمل». ولكنها تعتقد أن الوحم سيجعل الحمل «أصعب».



ومازالت سيرينا تتبع نظاما غذائيا صحيا للبقاء في صحة جيدة كما تفعل «في العادي» بتناول الكثير من الأسماك والخضراوات قدر المستطاع.