بعد صيحة أكواب القهوة المصنوعة من البسكويت، يطالعنا عشاق القهوة بابتكار رائع جديد لأكواب القهوة والمصنوعة من "البُن"، لأنه لا يوجد أفضل من القهوة سوى مزيد من القهوة.



أوضحت مجلة " elitedaily" البريطانية أن الأكواب المبتكرة الجديدة من تصميم شركة " Huskee " الاسترالية التي اخترعت طريقة جديدة لإعادة تدوير البن وصنع أكواب صالحة للأكل، ويذكر أن الأكواب الجديدة متوفرة بـ3 أحجام مختلفة تناسب أذواق عشاق القهوة.



وأضافت المجلة، أن الأكواب تتميز بخصائص معينة تجعلها قادرة على الحفاظ على سخونة القهوة لأطول وقت ممكن، لتمد محبي القهوة بجرعة إضافية من هذا المشروب اللذيذ خلال اليوم.



يتراوح سعر كوب القهوة من دون الطبق بين 39 إلى 55 دولارًا إستراليًا، بينما يبلغ قيمة طقم كامل من تلك الأكواب الرائعة 199 دولارًا إستراليًا.