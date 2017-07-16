أصبح أورفيل باتيل (18 عامًا) صاحب رقم قياسي جديد بعد أن أكدت موسوعة غينيس أن السن البالغ طولها 3.67 سم هو الأطول في العالم.



وكشفت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، قيام طبيب باقتلاع أطول سن في العالم من فم شاب.



وفوجئ الطالب الذي شعر بالإحراج بسبب شكل نابه، عندما وصف الأطباء سنه بأنها أطول سن في العالم بعد اقتلاعها.



ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، حقق أورفيل باتيل (18 عامًا) رقمًا قياسيًا بموسوعة غينيس، بعد أن أكدت أنه صاحب أطول سن في العالم، إذ يصل طولها إلى 3.67 سم.



من جانبهم، قام الأطباء المذهولون بتلقيب السن العملاقة باسم “ناب الفيل”، وقال جيمين باتل، طبيب الأسنان في “فادودارا” بالهند: “أجرينا العملية الجراحية تحت التخدير الموضعي، وقد استغرقت 30 دقيقة تقريبًا.



وفقًا للخبراء، يبلغ متوسط طول سن الإنسان حوالي 2 سم، أما في حالة أورفيل، فقد كان طولها كبيرًا للغاية، إذ بلغ حوالي ضعف ذلك الطول.



وقال الشاب أورفيل، الذي كان يشعر بالحرج من شكل نابه الطويل: “يمكنني الآن الظهور للعالم دون الشعور بالخجل، والإحراج والخوف من سخرية الناس”.