ادعى ثنائي من صيادي الأشباح إمساكهما بظل روح كاهن مصري قديم يعود إلى نعشه في أحد المتاحف.



ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقط الثنائي "شون رينولدز وريبيكا بالمر" مقطع الفيديو لشبح بمتحف مدينة ليدز البريطانية، بينما كانا يصوران حلقة برنامج تلفزيوني داخل مقبرة الكاهن، وبدأ الأمر بمعدات الإمساك بالأشباح التي أخذت تطلق أصواتا تشير لوجود شبح في المكان ثم شاهد فريق العمل ظلا يتحرك.



يعتقد الثنائي أن الشبح للكاهن نيسيامون الذي توفي قبل 3000 عاما، ويذكر أنه تم نقل المومياء "نيسيامون" إلى متحف مدينة ليدز في عام 1823 وتم اعتبارها واحدة من المومياوات الأكثر تميزا في بريطانيا.